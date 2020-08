Adeguamento antincendio degli istituti scolastici: via a quattro interventi

Consegnati ieri, 4 agosto, i lavori per la manutenzione straordinaria per il rispetto delle normative antincendio delle scuole "Padre Gioacchino", "Pirandello" e "E. De Amicis”. Le attività dovrebbero partire in questi giorni e dovrebbero quindi essere completati entro l'inizio dell'anno scolastico.

“Continuano le attività dell’ufficio tecnico comunale per ridare alla comunità scuole più sicure”, dichiara l’assessore allo Sviluppo Territoriale Rosa Maria Corbo.