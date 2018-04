"Viene sorpreso mentre rubava e ferisce un poliziotto", arrestato un diciottenne

E' stato bloccato mentre stava rubando all'interno della sede di "Euroform" - scuola professionale dei mestieri - a Canicattì. Ha 18 anni il romeno che è stato arrestato dalla polizia di Stato. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, è stato praticamente colto con le mani nel sacco: si era intrufolato nello stabile dopo aver forzato il portone di ingresso e - viene ricostruito dalla polizia - stava razziando le cassette di denaro dei distributori di snack e bevande. Pare, inoltre, che fosse alla ricerca dei pc della scuola per completare il colpo. Alla vista dei poliziotti, il giovane ha tentato di scappare e quando è stato acciuffato, nel tentativo di divincolarsi, ha ferito l'agente che lo aveva bloccato. I poliziotti, naturalmente, sono riusciti ad avere la meglio e il giovane è stato portato in commissariato dove è stato formalizzato l'arresto. Adesso si trova nella camera di sicurezza del commissariato in attesa della convalida dell'arresto. Dovrà rispondere delle ipotesi di reato di furto aggravato, danneggiamento, violenza e resistenza a pubblico ufficiale.

Dopo la raffica di furti che, nelle ultime settimane, non hanno lasciato dormire sonni tranquilli agli esercenti commerciali ma anche ai privati cittadini, la polizia di Stato - su disposizione del questore Maurizio Auriemma - ha intensificato la presenza sul territorio delle pattuglie del commissariato e, naturalmente, i controlli e le investigazioni. Ed è proprio grazie a questa presenza capillare se, negli ultimissimi giorni, stanno arrivando delle risposte. Appena pochi giorni addietro, infatti, erano stati arrestati altri due giovanissimi sempre per furto, messo a segno però in un'abitazione.

L'attività di monitoraggio, da parte della polizia, è stata focalizzata sui luoghi presi di mira dai malviventi: centri commerciali, istituti scolastici, studi medici e commercialisti.