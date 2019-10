Opere di urbanizzazione in via Nilde Iotti: va a gara secondo lotto

La giunta comunale di canicattì ha approvato il progetto esecutivo per la realizzazione di opere di urbanizzazione (opere stradali, rete fognante, rete pubblica illuminazione) del secondo stralcio di via Nilde Iotti.

L’importo complessivo del progetto è di 169.590 euro, somme provenienti dai fondi di compensazione Anas per il raddoppio della statale 640.