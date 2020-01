Lavori in corso in via Cartesio, sottopassaggio chiuso fino al 5 febbraio

I veicoli provenienti da via Casella, lato piscina comunale, dovranno quindi svoltare a sinistra per via Cartesio, mentre quelli provenienti da via Casella, direzione via De Gasperi, dovranno svoltare a destra per via Brescia