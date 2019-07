"Case ad un euro nel centro storico", si lavora sull'ipotesi

Si è svolto stamani a Palazzo Stella un tavolo tecnico indetto dall’Amministrazione comunale cui hanno partecipato il sindaco Ettore Di Ventura, gli assessori Rosa Maria Corbo, Antonio Giardina, Giangaspare Di Fazio, Umberto Palermo, il segretario dell’Ordine degli Architetti di Agrigento, Giuseppe Lalicata; la presidente dell’Ordine dei dottori agronomi e forestali di Agrigento, Maria Giovanna Mangione; il segretario dell’Ordine Giuseppe Pistone; il vicepresidente del Collegio dei geometri e geometri laureati di Agrigento, Giuseppe Giordano; il responsabile dell’Utc Gioacchino Meli.

Durante l’incontro, rivelatosi molto propositivo, sono stati toccati diversi temi riguardanti questioni inerenti il settore tecnico: dalla corretta applicazione della Legge 16/2016 e ai suoi vari rimandi normativi, alla necessità di istituire un tavolo tecnico permanente con tutti gli ordini professionali interessati, alla nuova stesura del piano di Protezione Civile, con il relativo adeguamento alle attuali disposizioni di legge, al progetto di vendere al costo di 1 € (con vincolo temporale di residenza e/o continuità di eventuale attività commerciale) gli immobili fatiscenti del centro storico per assicurare la rivitalizzazione di quest’ultimo; la programmazione di un aggiornamento e adeguamento dell’attuale Prg oramai piuttosto datato; l’apertura del SUE (Sportello Unico per l’Edilizia), incontri di democrazia partecipata. Tutti i referenti hanno assicurato il pieno contributo degli Ordini e Collegi rappresentati. L’incontro è stato aggiornato al prossimo mese di settembre per una prima fase attuativa delle proposte emerse.