Beni in vendita per oltre un milione e mezzo, il Comune prova a fare "cassa"

Dismissione e valorizzazione del patrimonio del Comune, la giunta Di Ventura adotta nuovo piano triennale. A riportarlo è il Giornale di Sicilia in edicola oggi. Il nuovo piano mira ad ottenere dalla vendita oltre un milione e mezzo di euro da incassare tra il 2019 e il 2021. Il piano dovrà adesso passare in Consiglio comunale per l'approvazione.

Dentro l'elenco, continua il quotidiano palermitano, si trovano molti appezzamenti di terreno nelle contrade Gulfi, Sant'Anna, Fontana Bianca, Savuco, Sanfilippo, Grottarossa, Reda, Balata e Villagino oltre che gli alloggi di edilizia residenziale di Poggio di luce e viale della Vittoria e due porzioni di terreno in centro città che oggi ospitano due pompe di benzina.