Vandali sacrileghi "visitano" due scuole e incendiano un crocifisso

Vandali sacrileghi a Canicattì. Due gli istituti scolastici "visitati": "Don Bosco" di via Pirandello e "Padre Gioacchino La Lomia" di via San Vincenzo. Proprio in quest'ultimo edificio, che ospita la scuola materna ed elementare, si è verificato - secondo quanto riporta oggi il quotidiano La Sicilia - l'inquietante gesto sacrilego. I vandali hanno incendiato un crocifisso che si trovava in una delle aule dell'elementare.

Alla "Don Bosco" di via Pirandello, i vandali hanno danneggiato invece porte e finestre, mobili e suppellettili, portando via alcuni strumenti musicali. La scoperta del raid vandalico, verificatosi durante le festività di fine anno, è stata fatta ieri mattina da alcuni operatori scolastici che subito hanno lanciato l'allarme ed è stata informata la polizia di Stato.

Avviate le indagini che si preannunciano, però, difficilissime visto che non vi sono impianti di videosorveglianza a presidio degli istituti scolastici colpiti.