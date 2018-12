Valorizzazione turistica del centro storico, al via i progetti di Democrazia Partecipata

Riaperti i termini per la presentazione dei progetti di Democrazia Partecipata, per l’anno 2018 riguardanti le "iniziative per la promozione e la valorizzazione turistica del centro storico cittadino”. Previsto un importo di tremila euro.

“Tutte le associazioni regolarmente iscritte all'albo comunale, che ne abbiano interesse – si legge in una nota –, possono inoltrare progetti relativi alla promozione e valorizzazione turistica del centro storico cittadino entro e non oltre il 7.12.2018 al protocollo generale del Comune, in corso Umberto I. I progetti dovranno essere allegati all'apposita istanza (allegato B) e corredati dalla dichiarazione di responsabilità (allegato 3) e devono essere coerenti con le finalità dell'azione sopra indicata. Il contributo assegnato verrà finanziato ed erogato secondo quanto previsto dal regolamento comunale che disciplina la materia”.