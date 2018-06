Valori dell'acqua non a norma, divieto di uso potabile in via Toselli

Il sindaco di Canicattì ha disposto il divieto temporaneo di utilizzo a fini potabili, per il consumo umano e per usi alimentari, dell’acqua erogata dalla rete idrica in via Toselli.

"Gli operatori ed i tecnici di Girgenti Acque - spiega la società che gestisce il servizio idrico - stanno ponendo in essere quanto necessario per individuare le cause dello sforamento dei parametri dell’acqua e per pervenire ad una rapida risoluzione della stessa, predisponendo le attività di ripristino dei parametri microbiologici dell’acqua".