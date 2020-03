Il settore Lavori pubblici del Comune ottiene la certificazione di qualità Iso 9001

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

L'assessore allo Sviluppo territoriale, Rosa Maria Corbo, informa che stamani è arrivata per l'Utc una importante certificazione di qualità. Si tratta del certificato Iso 9001:2015 richiesto nei mesi scorsi per avere la possibilità di esprimere pareri tecnici ai progetti il cui importo superi il milione di euro.

Dopo aver seguito la necessaria procedura, il 29 febbraio scorso, c'è stata la verifica da parte degli ispettori dell'Ente accreditato a rilasciare la suddetta certificazione i quali, avendo trovato idonei il personale, gli uffici e la struttura, si sono espressi favorevolmente.

Ciò significa che l'Utc settore Lavori Pubblici risponde alle norme ISO 9001:2015 per cui i tecnici comunali potranno rilasciare pareri a progetti di cospicua entità, attualmente in itinere, quali quello per lo Stadio Carlotta Bordonaro e altri. Grande soddisfazione è stata espressa dal sindaco Ettore Di Ventura che incoraggia e sollecita i tecnici Utc a fare sempre meglio.