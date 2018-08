"Trovati con auto rubate e cocaina", i due arrestati ai domiciliari

Due canicattinesi erano finiti in carcere alla vigilia di Ferragosto con per droga e riciclaggio di auto rubate a Catania. Adesso l'arresto è stato convalidato dal gip di Agrigento, ma è stato concesso il beneficio della custodia cautelare domiciliare. Si legge sul Giornale di Sicilia.

Gli arrestati sono Vincenzo Mantione di 47 anni e Giovanni Gatto di 38 anni. Entrambi sono stati indagati per le ipotesi di reato di ricettazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso tra loro. Ma sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, anche per falsità materiale commessa da privati, in concorso.