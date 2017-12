Viaggiava senza nessuna autorizzazione, fermato il trenino di Natale

Viaggiava senza regolari autorizzazioni, bloccato dai carabinieri il trenino natalizio. La corsa si è fermata a Canicattì, dove i militari dell’Arma hanno voluto vederci chiaro controllando permessi e documenti. Qualcosa è andato storto, perché i titolari non avevano regolare autorizzazioni. Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il mezzo doveva percorrere diverse tappe dell’Agrigentino, ma questo non accadrà. Non è la prima volta che dei trenini natalizi viaggiano senza permessi o regolari autorizzazioni.