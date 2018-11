Bruciature alla testa durante una tintura, Pm: condannate i due parrucchieri

Il Pm ha chiesto la condanna a due mesi di reclusione e 300 euro di multa ciascuno a carico del titolare di una parrucchieria e della sua assistente, entrambi di Canicattì. I due sono accusati di lesioni personali aggravate. Il processo è in corso di celebrazione davanti al giudice monocratico del tribunale di Agrigento Antonio Genna.

La vicenda risale al 2011 quando una diciassettenne si recò al solone di bellezza per tingersi di biondo i capelli. Mentre veniva applicata la tintura accadde però un imprevisto che le causò delle profonde bruciature alla testa. Da allora, i capelli - in quel punto - non le sono più ricresciuti e questo l'ha fatta cadere in stato depressivo. Dopo la denuncia dei genitori di quella che allora era una minorenne, i carabinieri si occuparono delle indagini. Dopo la requisitoria del pubblico ministero, l'udienza è stata rinviata al 31 gennaio.

La ragazza vittima delle lesioni si è costituita parte civile ed è assistita dall'avvocato Carmen Augello. La parte civile ha chiesto un risarcimento danni di 100 mila euro.