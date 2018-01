Terremoto nella Giunta Ventura, si è dimesso l'assessore Palermo

L'assessore Umberto Palermo (Canicattì civica) si è dimesso. Lo ha fatto stamani - e si tratta, per come annunciato, di dimissioni irrevocabili - consegnando la lettera in Municipio.

Nel motivare la sua decisione l’ex assessore sostiene “che l’assenza della prospettiva di un rilancio dell’azione amministrativa costituisce un inderogabile ostacolo di natura politica ed amministrativa alla sua permanenza nella giunta comunale". Palermo ha ringraziato il sindaco Ettore Di Ventura per la fiducia accordatagli nei mesi trascorsi.

L’ex assessore ha ricoperto tale incarico dal 27 luglio dello scorso anno, giorno della sua nomina, con deleghe all’Ambiente, alla Gestione rifiuti e bonifica, Tutela del suolo e delle acque, Randagismo, Salute Pubblica, Protezione Civile e Sportello Amico.