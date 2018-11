"Tentò di scippare la borsetta ad un'anziana", denunciato un trentenne

Tentato furto con strappo. E' per questa ipotesi di reato che un trentenne di Canicattì è stato denunciato, dalla polizia, alla Procura della Repubblica di Agrigento. Il giovane sarebbe l'autore di un tentato scippo che si è verificato a fine ottobre.

Un'anziana, quel giorno, si stava recando al supermercato per fare la spesa. Sarebbe stata avvicinata da un'autovettura che l'ha affiancata e il trentenne, con violenza, ha tentato - ripetutamente - di strapparle la borsa che aveva in mano. L'anziana, dando prova di grandissimo coraggio, è riuscita - con tutte le sue forze - a trattenere la borsa. Nelle mani del ladro sono rimasti soltanto i manici della borsetta. Manici che ha abbandonato per strada, scappando a gran velocità.

I poliziotti del commissariato di Canicattì, allora, intervennero in un fulmine e immediatamente avviarono una intensa attività investigativa. Nel giro di pochi giorni - partendo da pochi elementi raccolti nell'immediatezza - i poliziotti sono riusciti ad individuare il presunto autore del tentato scippo.