Accusato di rapina, scatta l'obbligo di dimora per un 30enne

E’ stato accusato di rapina, adesso per lui è scattato l’obbligo di dimora. Il provvedimento è stato dettato dalla Procura della repubblica di Agrigento. L’uomo – secondo quanto riferisce l’edizione odierna del quotidiano La Sicilia – era stato fermato sabato scorso a Canicattì. Al 30enne vengono attribuiti due episodi: rapina ai danni della tabaccheria Cirami e la tentata rapina alla tabaccheria Pontillo di via Milano. Quest’ultimo colpo, sarebbe sfumato perché il titolare avrebbe reagito. Continuano le indagini della polizia, adesso il presunto rapinatore non potrà lasciare la città.