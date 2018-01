Tentata rapina ad un barbiere, balordo messo in fuga e malmenato

Ignoti hanno tentato di rapinare un barbiere, non hanno però fatto i conti con la reazione del titolare. E’ successo a Canicattì, quando dei balordi sono entrati in un salone, armati di taglierino ed hanno tentato di portare via l’incasso.

Secondo quanto riferisce l’edizione odierna del Giornale di Sicilia, il titolare del salone, ha reagito ed ha malmenato il rapinatore. Il balordo è fuggito via peraltro dolorante.