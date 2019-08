Aumento delle imposte sulla pubblicità, arrivano due ricorsi al Tar

Aumento della tassa sulla pubblicità, fioccano i ricorsi da parte dei concessionari. A raccontarlo è l'edizione odierna del Giornale di Sicilia. Se il Comune ha infatti deciso di innalzare i parametri oggi previsti per il calcolo del'imposta, due grandi società di affissione hanno già presentato ricorso al Tar per ottenere l'annullamento della delibera contestata limitatamente "nelle parti in cui dispone l'illegittimo aumento delle tariffe".

Il Comune si sta costituendo per resistere in giudizio.