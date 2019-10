Troppi pericoli lungo le strade, scatta l'operazione "tappa buche"

Strade piene di buche pericolose, arrivano interventi "tampone" sostenuti con risorse private. Questa mattina, infatti, grazie all’impegno dell'associazione "Ruote Libere Motoclub Canicattì", in collaborazione con l'associazione culturale "Tappami" e la "Beton Asfalti", è partita un'operazione "tappa buche” che ha permesso di eliminare, però con del semplice catrame a freddo, alcune insidie stradali presenti in città.

"Complimenti a tutti i miei concittadini che decidono di collaborare, mettendo in pratica il senso di appartenenza alla nostra città - commenta il sindaco Ettore Di Ventura -. Queste azioni devono servire da esempio per chi ha amore per Canicattì. Ogni cittadino, con senso civico, può contribuire a mantenere accogliente, sicura e pulita la Città. Strade, monumenti e piazze appartengono a tutti noi. Il lavoro di squadra tra amministratori e cittadini, con un impegno comune per il bene di Canicattì, non può che pagare con buoni risultati".