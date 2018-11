Svuotato il serbatoio di un altro autocompattatore: il mezzo resta in panne

Un altro furto di gasolio. Ormai sembra essere - da Sciacca a Ribera arrivando fino a Canicattì - una sorta di consuetudine. L'ultimo episodio, in ordine di tempo, si è appunto registrato nell'area dell'ex Foro Boario di Canicattì ed ha lasciato momentaneamente in panne uno degli autocompattori che doveva utilizzato per la raccolta dei rifiuti solidi urbani della città nella giornata di domenica.