Manutenzione delle strade interne e varchi d'accesso sulle statali: Comune al lavoro

Procedura negoziata per affidare la manutenzione delle strade interne e incontro programmato, con i tecnici dell'Anas, per verificare la possibilità di riaprire varchi delle strade comunali sulle statali. Il Comune di Canicattì, superando la fase di emergenza sanitaria, s'è rimesso in moto. L’assessore allo Sviluppo territoriale, Rosa Maria Corbo, ha reso noto che l'ente intende effettuare una indagine di mercato invitando un numero massimo di 20 operatori economici per affidare i “Lavori di manutenzione – stradali, ferroviari ed aerei”. Le adesioni hanno il solo scopo di comunicare la disponibilità ad essere invitati a presentare l’offerta - ha reso noto l'amministratore - .

Gli operatori economici interessati dovranno inviare la propria manifestazione di interesse esclusivamente tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata protocollo@pec.comune.canicatti.ag.it, utilizzando il modello allegato, debitamente compilato e firmato digitalmente. Il Messaggio PEC per la spedizione dovrà contenere: pggetto: M.I. 2020-02 - Strade interne 2019 - Ragione sociale (PDF, formato digitalmente in formato P7m).

L’importo complessivo è pari ad 79.400 euro di cui 75.396,38 euro per lavori a misura soggetti a ribasso d’asta e 4.003,62 euro per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

Ricordiamo che le somme provengono dai fondi di compensazione Anas, derivanti dai lavori effettuati per il raddoppio della statale 640 - è stato spiegato - .

L’avviso sarà pubblicato per un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici):

- sul profilo di committenza: http://www.comune.canicatti.ag.it al link http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/4697

- sul sito informatico del Ministero delle Infrastrutture di cui al D.M.LL.PP. 6-4-2001 n. 20: https://www.serviziocontrattipubblici.it

- sul sito informatico dell’ANAC: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/

Intanto è stato programmato, fra i tecnici dell’Utc e quelli dell’Anas, un incontro per controllare tutte le strade di proprietà comunale che si innestano sulle statali. Una verifica che è propedeutica all’individuazione di quegli accessi che vanno riaperti con le linee di mezzeria tratteggiate.