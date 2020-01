Filiale Mps chiusa dopo incendio, si lavora per la riapertura

Incontro al Comune stamattina tra la giunta Di Ventura e i vertici di Mps per discutere della possibilità di una riapertura in tempi rapidi della filiale oggi chiusa dopo i danni riportati in seguito ad un incendio accidentale. Il direttore della Filiale, Francesco Tavella, ha assicurato che la funzionalità dei bancomat è ripresa già da oggi.

“Vista l’importanza strategica della sede di Canicattì – dichiara il General Manager Area Sud e Sicilia – abbiamo ulteriormente velocizzato i tempi. Vogliamo rassicurare i nostri clienti che la filiale sarà operativa già da inizio prossima settimana”.