"Spaccio di cocaina", 29enne deve scontare più di 4 anni: arrestato

Deve scontare la pena definitiva di 4 anni, 7 mesi e 28 giorni. Nonché pagare una multa di 19.333 euro. Il romeno Ioan Alexandu Mitrea, 29 anni, residente in Inghilterra ma di fatto domiciliato nell'Agrigentino, è stato arrestato, ieri sera, in esecuzione di un ordine di carcerazione - provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica presso il tribunale di Roma - dalla polizia di Canicattì.

Il giovane era stato arrestato dai poliziotti della Questura di Roma ed è stato ritenuto colpevole, con sentenza definitiva, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti: cocaina nello specifico. Il suo arresto, ieri sera, è avvenuto nel corso di una vasta operazione anticrimine disposta dal questore Maurizio Auriemma su Canicattì e realizzata dai poliziotti del commissariato. Il giovane romeno è stato sorpreso all'interno di un noto bar del centro cittadino canicattinese, tra gli avventori dell'esercizio commerciale. Dopo le formalità di rito è stato portato alla casa circondariale di Agrigento.

Nel corso dell'operazione anticrimine, alla quale hanno partecipato anche gli equipaggi del reparto Prevenzione crimine "Sicilia Occidentale" di Palermo e la sezione polizia Stradale di Agrigento, durante i 9 posti di blocco sono state identificate 91 persone, controllati 51 veicoli, e sono state elevate 17 contravvenzioni per il mancato rispetto del codice della Strada. Ben 26 le persone che sono state controllate per accertare l'eventuale guida in stato di ebbrezza alcoolica - utilizzaando dunque l'etilometro -. I poliziotti hanno effettuato anche tre controlli amministrativi ad esercizio pubblici: bar e sale gioco e sono state controllate diverse persone sottoposte a misure alternative alla detenzione