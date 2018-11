Sorvegliata speciale trovata alla guida dell'auto con dosi di eroina: arrestata

Non avrebbe potuto - per effetto della sorveglianza speciale - mettersi al volante di un'autovettura. Lo avrebbe però fatto ed è incappata in un posto di controllo, in pieno centro, dei carabinieri della compagnia di Canicattì. Militari dell'Arma che l'hanno trovata in possesso di sei dosi di eroina, circa 7 grammi complessivamente.

E' per le ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e per violazione degli obblighi della sorveglianza speciale che una trentunenne, Isabella Amato, di Canicattì è stata arrestata. Dopo essere incappata nel posto di controllo dei militari dell'Arma, dopo che i carabinieri hanno appurato la violazione degli obblighi della sorveglianza speciale è scattata la perquisizione e - secondo l'accusa - sarebbe stata trovata in possesso delle dosi di eroina.