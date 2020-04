I volontari dell’associazione Vigili del fuoco in campo in sostegno dei bisognosi

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Continuano gli interventi dei volontari che, in questi giorni di emergenza, stanno dando un validissimo aiuto nel sostegno alle fasce più deboli.

Sotto il coordinamento del COC sanitario di Protezione Civile, infatti, i volontari dell’associazione Vigili del Fuoco in congedo, il cui presidente è Massimiliano Buttelli, hanno provveduto a prelevare dalla farmacia dell’ospedale di Agrigento un farmaco specifico di cui necessitava una nostra concittadina. La stessa Associazione, poi, ha recuperato le mascherine acquistate dall’Ordine dei Medici per i medici di base del Distretto Sanitario di Canicattì nonché quelle da distribuire ai soggetti immunodepressi segnalati dai propri medici di famiglia.

Assolutamente prezioso il contributo dei volontari, angeli instancabili e disponibili, cui va il plauso dell’amministrazione comunale e di tutta la comunità.