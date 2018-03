Tutto pronto per il secondo memorial podistico "Claudio Giudice". Partenza domenica 18 marzo alle 9,30 dalla Villa Comunale, in viale della Vittoria.

Ad aprire l’iniziativa una esibizione paralimpica, a scopo promozionale, degli atleti diversamente abili mentre, a seguire, ci sarà la corsa su strada regionale approvata dalla Fidal e valida come quarta prova del Grand Prix Sicilia Senior Master e 3º prova del Grand Prix delle Tre Provincie.

La riunione della giuria e dei concorrenti è prevista per le 8.30 in Viale della Vittoria. L’evento sportivo è organizzato dall’Asd Atletica Canicattì, con la collaborazione della fondazione onlus “La clessidra” Claudio Giudice per la vita e il patrocinio del Comune di Canicattì, e coinvolgerà più di 500 atleti provenienti da tutta la Regione.

Il percorso si articolerà su un circuito cittadino, omologato Fida, della lunghezza di 2 chilometri. Partenza (attorno alle 10) e arrivo in viale della Vittoria, direzione verso via Regina Margherita (dove sarà posto un punto di ristoro). Gli atleti proseguiranno fino a largo Savoia per imboccare via.Battisti, giro intero della piazza IV Novembre, corso Umberto I, indi riscenderanno di nuovo in largo Savoia, viale Regina Margherita, viale della Vittoria fino ad imboccare a sinistra la via Lincoln e via Monsignor Ficarra per risalire in senso opposto. La premiazione avverrà alle 11.30 circa e saranno premiati i primi tre di ogni categoria M/F.

“Anche quest’anno abbiamo condiviso questa meritevole iniziativa – commenta il sindaco Ettore Di Ventura - perché troviamo doveroso collaborare con la Fondazione nella mission di sensibilizzare le coscienze sulla lotta ai tumori. Sono convinto che i cittadini assisteranno numerosi e dimostreranno il loro sostegno al progetto della Onlus.”

Per motivi di tutela della pubblica incolumità e per assicurare il regolare svolgimento della gara, sarà vietata la circolazione di veicoli di ogni genere e la sosta su ambo i lati (con rimozione forzata). Inoltre sarà temporaneamente istituito il senso unico di marcia in via Veneto con direzione via Milano.