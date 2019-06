Recupero della scuola media Verga, approvato il progetto da oltre 5 milioni di euro

Recupero della scuola media "Verga", approvato dalla Giunta l'aggiornamento del progetto ai nuovi prezziari. Con questo atto l’amministrazione

intende partecipare all’avviso pubblico per l’aggiornamento della programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica per il

triennio 2018/2020, finalizzato a favorire interventi straordinari di ristrutturazione, miglioramento, messa in sicurezza, adeguamento

sismico, efficientamento energetico di immobili di proprietà pubblica adibiti all’istruzione scolastica statale di proprietà di Enti Locali, nonché

la costruzione di nuovi edifici scolastici pubblici, compresi i poli d’infanzia, e la realizzazione di mense e di palestre scolastiche nelle

scuole.

Il progetto prevede la realizzazione del Corpo C, sistemazione esterna e l’adeguamento sismico del Corpo B, progettato senza azione sismiche in quanto al momento della progettazione il Comune di Canicattì non risultava zona sismica. L’importo totale del progetto ammonta a €. 5.547.990,00.