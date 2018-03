Scuola, al via i pagamenti per i buoni libro

Dal 5 marzo saranno in pagamento i buoni libro per la scuola media e primo anno delle superiori per l'anno scolastico 2013-2014. Lo rende noto l'amministrazione comunale, aggiungendo che "al momento solo per i cognomi che vanno dalla lettera A alla lettera F". Gli interessati potranno riscuotere il bonus spettante recandosi, forniti di un valido documento di riconoscimento, alla sede della Tesoreria comunale, Banca Unicredit.