Scomparsa Sebastiano Tusa, il cordoglio del Comune di Canicattì

Il sindaco Ettore Di Ventura e gli assessori della giunta comunale esprimono profondo cordoglio per la tragica scomparsa del Prof. Sebastiano Tusa, assessore regionale ai Beni Culturali. Sebastiano Tusa, archeologo di fama internazionale, era stato ospite a Canicattì lo scorso gennaio in occasione dell'evento Kaos 2019. Il professore Tusa si trovava a bordo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines precipitato ieri in Etiopia ed era diretto in Kenya per seguire un progetto dell’Unesco. La Sicilia e il mondo accademico perdono, oggi, un Uomo di grande cultura e competenza.