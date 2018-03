Scompare pensionato di 78 anni, ritrovato dopo una notte di ricerche

E' stato considerato scomparso per l'intera notte. Stamattina, però, per fortuna, il felice epilogo. E' stato ritrovato - dai poliziotti del commissariato di Canicattì - il pensionato settantottenne di cui non si avevano più notizie dal primo pomeriggio di ieri.

L'anziano, alle 15 di ieri, come da abitudine, era uscito da casa per fare una passeggiata e per prendere qualcosa al bar. I familiari, neanche due ore dopo, non vedendolo rientrare hanno iniziato a cercarlo in tutta Canicattì. E' stata anche formalizzata una denuncia di scomparsa alla polizia di Stato. E i poliziotti hanno subito iniziato le ricerche in tutto il territorio.

L'anziano, in evidente stato confusionale, si era spinto fino ad una zona di campagna dove stava raccogliendo verdura. E' stato soccorso e in via precauzionale è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale "Barone Lombardo".