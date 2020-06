Scadenza Imu e dissuasori di sosta, ecco tutto quello che c'è da sapere

Canicattì dice basta alle soste selvagge. Il comune diretto da Ettore Ventura installerà dei nuovi dissuasori di sosta. Tutto questo servirà per evitare agli automobilisti indisciplinati di parcheggiare le auto sopra i marciapiedi. I dissuasori, fanno sapere dal Comune, verranno installati in via Verdi nel tratto antistante l'ingresso della chiesa di San Biagio. Sarà riservato, a titolo gratuito, uno spazio di sosta riservato ai portatori di handicap.

"L'atto - riferiscono dal Comune - è motivato dalla ferma volontà di questa Amministrazione di prevenire la sosta dei veicoli sui marcipaiedi, che è una netta violazione alle norme del codice della strada, e soprattutto nelle adiacenze dei luoghi di culto frequentati giornalmente da anziani".

Scadenza prima rata dell'Imu

E' stato deliberato di non differire la scadenza dell'acconto Imu 2020 che dovrà essere effettuata entro il prossimo 16 giugno e di non applicare sanzioni e interessi per i versamenti dell'acconto fatti entro il 30 settembre dai contribuenti in difficoltà economiche che dovranno essere giustificate con apposito modulo entro il 31 ottobre 2020, pensa la decadenza del beneficio.

Il differimento selettivo costituisce un provvisorio ma concreto sostegno a chi, persona fisica o esercente di attività economica, abbia difficoltà economiche a causa del Coronavirus.

L'atto, che è stato dichiarato immediatamente eseguibile, è stato trasmesso alla Presidenza del Consiglio Comunale per consentirne la discussione di competenza nei prossimi giorni.