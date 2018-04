"Rubano preziosi e soldi in un'abitazione", arrestati tre giovani

Due romeni, di 18 e 20 anni, e un minorenne di origini slave sono stati arrestati, in flagranza di reato, dalla polizia di Stato per l'ipotesi di reato di furto aggravato. E' accaduto nel centro urbano di Canicattì. I tre, a quanto pare, sarebbero stati "pizzicati" subito dopo un furto in un'abitazione. Furto durante il quale avrebbero arraffato preziosi e contanti. Ad entrare in azione e a bloccare i tre giovanissimi - che sarebbero stati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso - sono stati i poliziotti delle "Volanti" e quelli del commissariato cittadino. La refurtiva è stata recuperata e già restituita al legittimo proprietario.

A finire nei guai - per l'ipotesi di reato di furto aggravato - sono stati il ventenne, T. C., e ildiciottenne, G. S., di origini romene, e un minorenne di origini slave.