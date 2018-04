"Rubano preziosi e soldi in un'abitazione", arrestati due giovani

Due giovani, uno dei quali è un minorenne, sono stati arrestati, in flagranza di reato, dalla polizia di Stato per l'ipotesi di reato di furto aggravato. E' accaduto nel centro urbano di Canicattì. I due, a quanto pare, sarebbero stati "pizzicati" subito dopo un furto in un'abitazione. Furto durante il quale avrebbero arraffato preziosi e contanti. Ad entrare in azione e a bloccare i due giovanissimi - che sarebbero stati trovati in possesso di oggetti atti allo scasso - sono stati i poliziotti delle "Volanti" e quelli del commissariato cittadino. La refurtiva è stata recuperata e già restituita al legittimo proprietario.

A finire nei guai - per l'ipotesi di reato di furto aggravato - sono stati il ventenne, T. M. C., e un diciassettenne. Si tratta di un romeno e di un italiano, entrambi residenti a Canicattì.

Dopo la raffica di episodi criminali, registratisi nelle scorse settimane a Canicattì, non si è fatta attendere la risposta della polizia di Stato. Per liberare la comunità dalla morsa dei reati predatori, il questore di Agrigento Maurizio Auriemma ha disposto un imponente dispiegamento di forze, predisponendo mirati servizi di controllo del territorio e di polizia giudiziaria. Servizi che hanno visto la partecipazione non solo degli agenti del commissariato di polizia di Canicattì ma anche della sezione Antirapina della Squadra Mobile. Poliziotti che hanno setacciato l'intera cittadina e pattugliato i cosiddetti "obiettivi sensibili". Ed è proprio nell'ambito di questi servizi che i due giovanissimi - che avevano messo a segno il furto in abitazione approfittando della momentanea assenza dei padroni di casa - sono stati bloccati e arrestati.

L'impegno della polizia per sradicare il fenomeno criminale, naturalmente, prosegue. I servizi di controllo messi in campo continueranno ad essere potenziati e in campo ci saranno gli equipaggi del reparto Prevenzione crimine, quelli del commissariato e quelli della Squadra Mobile. Tutti schierati per garantire una maggiore sicurezza.