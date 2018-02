Il Rotary dona 20 alberi al Comune, al via la piantumazione

Saranno piantumati domani mattina 20 alberi e arbusti donati dalla sezione del Rotary Club di Canicattì. Lo rendono noto il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore allo Sviluppo territoriale, Rosa Maria Corbo. La piantumazione avverrà in piazza Macaluso, largo Stazione, via Togliatti e via Pasolini. Le operazioni di messa a dimora delle piante avranno inizio a partire dalle 10.