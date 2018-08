"Ritrovate auto rubate a Catania e cocaina", due arresti

Hanno ritrovato alcune autovetture che erano state rubate a Catania e 44 grammi di cocaina. Sono due i canicattinesi arrestati - in flagranza di reato - dalla polizia di Stato, alla vigilia di Ferragosto. Si tratta di Vincenzo Mantione di 47 anni e Giovanni Gatto di 38 anni. Entrambi sono stati indagati per le ipotesi di reato di ricettazione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti, in concorso tra loro. Ma sono stati denunciati, in stato di libertà, alla Procura di Agrigento, anche per falsità materiale commessa da privati, in concorso.

I potenziati servizi di controllo del territorio - disposti dal questore di Agrigento Maurizio Auriemma, in occasione del periodo ferragostano, - hanno portato gli agenti del commissariato di Canicattì, che è coordinato dal vice questore Cesare Castelli, in una contrada periferica della città. Nel piazzale antistante alla casa rurale, i poliziotti hanno rinvenuto diverse autovetture, alcune delle quali, dopo i tempestivi accertamenti di polizia giudiziaria, sono risultate provento di furti commessi a Catania. Gli agenti hanno anche ritrovato delle targhe alterate che sono risultate appartenere - secondo la ricostruzione ufficiale della polizia di Stato - ai veicoli oggetto di furto.

La successiva, accurata, perquisizione della casa rurale ha permesso di ritrovare - e sequestrare - della sostanza stupefacente: cocaina, per un peso complessivo di 44 grammi. Sequestrato anche del materiale certamente utilizzato per la suddivisione, peso e confezionamento in dosi della droga. Anche per la casa rurale è scattato il sequestro.

Su disposizione del Pm di turno della Procura della Repubblica di Agrigento, i due arrestati sono stati portati alla casa circondariale "Di Lorenzo" di Agrigento dove dovranno restare a disposizione dell'Autorità giudiziaria.