Ritiro dei rifiuti ingombranti e degli sfalci da potatura, c'è anche una App

Ritiro dei rifiuti ingombranti o sfalci di potatura? Adesso, per prenotare, c'è a disposizione anche una "app". A renderlo noto è stato l’assessore all’Ambiente del Comune di Canicattì, Roberto Vella. Ad attivare l'applicazione è stata la Rti Sea, Iseda ed Ecoin.

App K-Tarip è già scaricabile per Android, mentre per Ios lo sarà dal prossimo 8 giugno. "Tale servizio va ad aggiungersi alle prenotazioni effettuabili tramite il numero verde 800915585 e/o via mail all’indirizzo canicatti-camastra@gmail.com. Il servizio fornito dall’app - rendono noto dal Comune di Canicattì - consentirà le prenotazioni solo ai contribuenti in regola. Una volta scaricata l’app sarà richiesto l’inserimento di alcuni dati utili alla registrazione dell’utente e di una mail cui verrà inviato un link indispensabile all’attivazione dell’app e alla compilazione della richiesta online. Quest’ultima dovrà essere compilata con nome e cognome, indirizzo, codice fiscale e descrizione dettagliata del rifiuto ingombrante di cui si chiede il ritiro. Saranno, inoltre, determinati giorno e ora del ritiro".