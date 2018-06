"Rissa con una coltellata al fianco", condanna solo per la scazzottata

Assoluzione per non avere commesso il fatto per l’accusa di tentato omicidio, una condanna a 300 euro di multa per quella di rissa. Queste le decisioni dei giudici della seconda sezione penale che hanno inflitto solo una pena pecuniaria a Florin Cristian Lupan, 26 anni, originario della Romania ma da tempo residente a Canicattì come gli altri presunti partecipanti alla rissa. Lupan era accusato di avere inferto un colpo al fianco, probabilmente con un coltello o comunque con un altro oggetto tagliente, a un connazionale che, poco prima, aveva inseguito e fatto cadere a terra con uno sgambetto.

A chiedere l’assoluzione per l’accusa di tentato omicidio era stata anche il pubblico ministero Alessandra Russo che, comunque, aveva chiesto una condanna ben più severa, a un anno di reclusione, per l’accusa di rissa. La sentenza è stata emessa dal collegio di giudici presieduto da Giuseppe Miceli con a latere Antonio Genna ed Enzo Ricotta. L’imputato, difeso dall’avvocato Calogero Li Calzi, nell’estate di sei anni fa, fu anche arrestato.

L’episodio al centro del processo è accaduto il 22 luglio del 2012. Ad avvisare la polizia, nel culmine di una serata piuttosto movimentata, era stato il titolare di un chiosco che aveva assistito a una maxi rissa nella quale erano rimaste coinvolte una decina di persone. All’origine della contesa, secondo quanto hanno dichiarato alcuni testimoni, ci sarebbe stata una donna che doveva essere avviata alla prostituzione.

I poliziotti, quando arrivarono sul posto, non assistettero ad alcuna lite ma videro solo delle persone che parlavano. Gli agenti, raccolte le testimonianze, denunciarono un gruppetto di persone per rissa e raccolsero elementi a carico di Lupan che fu arrestato per tentato omicidio. Accusa che, però, non ha retto.