Risarcimento danni da insidie stradali, respinte tre richieste

Sono state respinte dal tribunale di Agrigento, tre cause civili intentate da altrettanti cittadini che richiedevano il riconoscimento di danni subiti a causa di insidie stradali. Ne dà notizia l'ufficio Avvocatura comunale di Canicattì.

"I motivi delle decisioni assunte - si legge in una nota dell'amministrazione - sono ascrivibili alla infondatezza in fatto e in diritto di quanto asserito dagli attori. Nello specifico, il magistrato ha rilevato che gli incidenti erano evitabili se si fosse proceduti con la necessaria diligenza, ovvero l’evento dannoso si sarebbe verificato “per negligenza e disattenzione dell’utente della pubblica via”.

Il giudice ha inoltre condannato gli istanti al pagamento delle spese del consulente tecnico d’ufficio e di quelle relative alla registrazione della sentenza e degli oneri fiscali connessi.