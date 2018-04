"Rinnovo albo lavori", il Comune di Canicattì ha pubblicato il bando

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Il sindaco Ettore Di Ventura e l’assessore allo Sviluppo territoriale Rosa Maria Corbo informano che sul sito istituzionale dell’ente, nelle sezioni avvisi pubblici e bandi, gare, concorsi, avvisi, è stato pubblicato il bando per il "Rinnovo albo lavori", valido per il triennio 2018/2020.

Le imprese interessate, incluse quelle già iscritte nei suddetti elenchi di questo Ente, dovranno presentare le istanze perchè le precedenti non sono più valide.

Le richieste dovranno pervenire entro e non oltre il 7 maggio 2018, a mezzo di raccomandata del servizio postale o agenzia di recapito autorizzata. L’indirizzo a cui spedire o consegnare a mano i plichi è il seguente: Comune di Canicattì – Ufficio Protocollo Generale - Corso Umberto I n°.59 - 92024 Canicattì.

Sul plico dovrà essere indicata la dicitura “Richiesta di Iscrizione nell’elenco degli operatori economici per l’affidamento di lavori di importo inferiore a €. 150.000,00.”

La domanda, “Allegato A” all’avviso pubblico, potrà essere scaricata dal sito ufficiale al link

http://www.comune.canicatti.ag.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/3655