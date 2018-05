Si allarga la raccolta dei rifiuti porta a porta, ecco le nuove strade servite

Nuove zone della città saranno servite dalla raccolta dei rifiuti porta a porta, da lunedì 7 maggio. Lo rendono noto il sindaco Ettore Di Ventura e l'assessore all'Ambiente, Roberto Vella.

Il servizio interesserà le vie Vittorio Emanuele (uscita per Caltanissetta lato destro), La Marmora, Chieti, Guccini, Portella delle Ginestre, Cilea, Vasco Pratolini, S.Romano, P. Nervi, dei Ciclopi, 11 Settembre, Sant’Angela Merici, Martin Lutero, M.Licata, G.ppe Favata, Ascoli, Martiri della Libertà, Martiri di Via Fani, S.Giuseppe, Marco Biagi, dell’Agricoltura.

L'amministrazione ricorda, inoltre, ai cittadini residenti nelle zone non ancora servite da questa prestazione, che il conferimento dei rifiuti solidi urbani negli appositi cassonetti dovrà effettuarsi dalle 18 alle 22 per il periodo che va dal 1 ottobre al 31 maggioe dalle 20 alle 24 per il periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre.