Vertenza rifiuti, le imprese: “Avanziamo tre fatture arretrate dal Comune"

L'amministratore unico della Sea, impresa capofila dell'Aro Canicattì Camastra, Gianni Mirabile, interviene con una nota in merito alla vertenza degli operatori ecologici di Canicattì e in particolare alle ultime dichiarazioni dell'amministrazione comunale.

“In primo luogo – chiarisce Mirabile – le imprese non sono state convocate alla riunione di quest'oggi tra l'amministrazione comunale e le organizzazioni sindacali di categoria. Inoltre, ricordiamo che, ad oggi, la Rti vanta un importante credito nei confronti del Comune di Canicattì e che si compone del 90 per cento della fattura del mese di ottobre 2018 e il 100 per cento di quelle di aprile e maggio. A fronte di questo, i lavoratori devono ricevere saldo del mese di aprile di maggio andato in maturazione la scorsa settimana".

"Ad ogni modo – conclude Mirabile - come già comunicato ai sindacati al ricevimento del pagamento da parte del Comune provvederemo subito al pagamento di una mensilità ai lavoratori. Rimaniamo infine a disposizione, in caso di un tavolo con la Prefettura, di fornire ogni spiegazione e chiarimento relativamente alla vertenza”.