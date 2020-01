Rifiuti abbandonati, telecamere in azione: 30 multe in un giorno

Abbandono indiscriminato di rifiuti a Canicattì sono state elevate trenta multe in un solo giorno. Secondo quanto fatto sapere da La Sicilia, sono tante – troppe – le persone beccate delle telecamere attive 24 ore su 24. L’ultimo caso, in ordine di tempo, è quello capitato ad un uomo intento a liberarsi di due sacchi stracolmi di spazzatura. Le telecamere hanno ripreso il numero di targa e l’uomo è stato identificato e rischia una denuncia alla Procura.

“Ci siamo accorti-dichiara il sindaco Ettore Di Ventura- che la repressione era l’unica arma in nostro possesso per cercare di debellare questo fenomeno. Chiedo- conclude- ai cittadini di collaborare. La nostra tolleranza nei loro confronti sarà zero. Stiamo attivando un numero whatsapp che metteremo a disposizione della cittadinanza affinchè possano farci pervenire anche in forma anonima le segnalazioni di coloro i quali si disfano dei rifiuti abbandonandoli in ogni angolo della città e delle periferie. Presto sarà attivo”.