Riduzione della Tari per chi adotta un cane e per chi elimina i video poker

Adottare un cane conviene. Sia perché, di fatto, si salva e si dona futuro ad un essere vivente, sia perché si può richiedere al Comune di Canicattì una riduzione annuale della Tari di 300 euro. Ma le agevolazioni, a Canicattì, non riguardano soltanto chi adotterà, definitivamente, un cane randagio ritrovato sul territorio, ma otterrà una riduzione del 30 per cento - sulla parte variabile della Tari - chi ha disinstallato tutti gli apparecchi da gioco che permettono vincite in denaro: video poker, slot machine, videolottery ed apparecchi simili. Ed ancora, riduzione della parte variabile della Tari - fino al 30% - per la cessione gratuita ad associazioni di volontariato di eccedenze alimentari.

A Canicattì è in atto il cosiddetto "ravvedimento operoso": una possibilità concessa al contribuente di rimediare spontaneamente alle omissioni e alle irregolarità commesse, beneficiando di una riduzione della sanzione, la cui entità è modulata in ragione del tempo trascorso dalla commissione della violazione fino al momento del ravvedimento.

L'obiettivo è doppio: rendere Canicattì più vivibile e tornare a pagare correttamente i tributi.