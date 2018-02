Ricorso al Tar per 9 in pagella, la preside Corsello: "Giudizio corretto"

"La sentenza del Tar ha legittimato l’operato della commissione d’esame che aveva fatto quella valutazione nei confronti del ragazzo. Quello che è stato fatto, e la sentenza lo ha confermato, non è altro che questo: agire con imparzialità valutando gli elaborati che in sede di esame rappresentano una prova inoppugnabile. Il ragazzo aveva riportato un 9 come giudizio finale che non è sicuramente un voto da disprezzare. Evidentemente i genitori pensavano che il figlio dovesse avere una valutazione finale migliore. Per carità ognuno è libero di rivendicare, davanti ad un giudice e far valere un proprio diritto. Il Tar ha avvalorato la correttezza della procedura di valutazione della scuola il che, tutto sommato, mi fa piacere perché non fa altro che dimostrare, anche con una sentenza, la correttezza dei giudizi e delle valutazione degli insegnanti di questa scuola. I genitori devono capire che assieme al dirigente di un istituto scolastico ed agli insegnanti, contribuiscono in maniera determinante a quella che è la formazione dei propri figli. Anzi, nel nostro procedimento di valutazione, con voti positivi o negativi a seconda dei casi, i genitori dovrebbero rinforzare l’attività che noi facciamo ogni giorno in classe. Dovrebbero vedere in noi un alleato nel procedimento di formazione e valutazione dei propri figli e non degli antagonisti". Lo ha detto, secondo quanto riporta oggi il Giornale di Sicilia, il dirigente scolastico Maria Ausilia Corsello dove che è balzato agli onori della cronaca il caso dello studente di Canicattì i cui genitori si sono rivolti al Tar per rivendicare un 10 all’esame finale della licenza media invece del 9 che era stato attribuito dalla commissione. La coppia ha chiesto ai giudici di annullare il verbale dei giudizi sulle prove di esame dell’istituto comprensivo "Verga" e consentire al figlio di ottenere un più meritato eccellente: dieci su dieci.

Il Tar ha respinto la richiesta ed ha condannato i genitori al pagamento delle spese per 1000 euro. E la sentenza conferma il corretto operato della scuola.