Troppi disagi per la popolazione, riaperta al transito la via Giglia

Riapre la via Giglia a Canicattì. L'Amministrazione comunale, "prendendo atto degli inevitabili disagi con cui gli automobilisti hanno dovuto fare i conti per via della chiusura per ripristino di questa arteria di strategica importanza per la viabilità urbana" ha deciso appunto di consentire la percorribilità dell'asse viario in questione, per quanto i lavori previsti saranno completati entro i termini fin qui previsti.

Contestualmente dal Comune annunciano che "a breve inizieranno i lavori di ripristino del restante tratto che va dalla rotonda di via Calvi e quella di piazza Don Bosco".