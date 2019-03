Minaccia la cassiera con il taglierino e rapina un negozio, 30enne braccato si consegna alla polizia

Armato di taglierino e con il volto parzialmente coperto da un cappuccio ha rapinato il negozio "Acqua & Sapone" di via Carlo Alberto di Canicattì. Brandendo il taglierino sotto gli occhi della terrorizzata cassiera si è fatto consegnare tutti i soldi che c'erano in cassa: circa 500 euro. Colpo sicuro - almeno così sembrava - per un malvivente che, dopo aver arraffato i soldi, è immediatamente scappato. I poliziotti del commissariato di Canicattì, ieri sera, raccogliendo l'Sos si sono immediatamente precipitati e hanno avviato le ricerche di quello che sembrava essere l'autore della rapina a mano armata: un giovane che è stato riconosciuto subito dagli investigatori del commissariato.

Le ricerche sono proseguite per tutta la sera e la notte, anche a casa del sospettato. Ma senza alcun esito. Il delinquente, vistosi braccato dalla polizia di Stato, pare che sia riuscito abilmente a nascondersi. Solo questa mattina, probabilmente per le incessanti ricerche di tutto il personale del commissariato, il trentenne, con precedenti anche specifici, si è consegnato spontaneamente in commissariato. Si è reso disponibile a far ritrovare il taglierino che è stato recuperato laddove era stato abbandonato, ossia per strada. Taglierino che è stato sottoposto a sequestro penale. Al termine delle operazioni di polizia giudiziaria, essendo trascorsa la flagranza del reato di rapina aggravata, il trentenne canicattinese è stato denunciato a piede libero.