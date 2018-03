Rapina e tentato colpo in un market, ad agire la stessa persona: il 27enne arrestato

I carabinieri non hanno dubbi. Il presunto autore della tentata rapina, avvenuta ieri sera, all'Euromarket di via Capitano Ippolito sarebbe lo stesso - Giuseppe Migliore, 27 anni, di Canicattì - che è stato arrestato, in flagranza di reato, dalla polizia di Stato, per la rapina messa a segno al supermercato "Fortè" di via Vincenzo Falcone.

I due fascicoli, coordinati dal sostituto procuratore Simona Faga, nelle prossime ore, verranno dunque riuniti e la Procura procederà a carico dello stesso giovane per rapina e tentata rapina.

Dopo l'escalation di microcriminalità che ha inquietato, nelle ultime settimane, tutti gli esercenti commerciali di Canicattì, ed anche i cittadini, polizia e carabinieri - sabato sera - hanno messo in un atto, in silenzio, un capillare e meticoloso presidio verso esercizi commerciali ritenuti "sensibili". Si è tentato di prevenire e reprimere un'eventuale recrudescenza di rapine e furti. E ci si è riusciti.

Poco prima dell'orario di chiusura, un uomo - con il volto coperto da una sciarpa e con un berretto con visiera calato fin sopra agli occhi - è entrato in azione al supermercato "Euromarket" di via Capitano Ippolito. Chi era alla cassa del market, un sessantaquattrenne, ha reagito. Di fatto, ha messo in fuga il malvivente. I carabinieri, dislocati in quella zona, si sono subito occupati di dare la "caccia" al rapinatore.

Rapinatore solitario che, a 700 metri di distanza da via Vincenzo Falcone, una mezz'oretta dopo, ha preso di mira il supermercato "Fortè" dove - stando alle ricostruzioni della polizia - avrebbe agito con in mano una vecchia pistola a tamburo. Dal supermercato, in questo caso, il rapinatore sarebbe riuscito a farsi consegnare quanto c'era in cassa: 450 euro circa. I poliziotti - quelli del commissariato di Canicattì e quelli della Squadra Mobile della Questura di Agrigento, di cui un nutrito gruppo era stato dislocato a Canicattì a presidio di possibili "obiettivi sensibili", sono riusciti ad individuare e a bloccare, praticamente immediatamente, il rapinatore solitario. E per farlo è stato anche esploso in aria un colpo di pistola.