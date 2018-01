Rapina a mano armata in farmacia, portati via tutti i soldi in cassa

Rapinata la farmacia di via Antonino Sciascia, nella zona tra via Vittorio Emanuele e piazza IV novembre. Magro il bottino che due malviventi, con il volto coperto e armati di pistola, sono riusciti a portar via.

Sempre nel fine settimana un tentativo di rapina è stato compiuto, qualche centinaio di metri più avanti rispetto alla farmacia, ai danni dell’addetto al distributore di carburanti in via Vittorio Emanuele. In questo caso però la rapina è fallita per la pronta ed imprevista reazione dell’impiegato che è servita a disorientare e mettere in fuga due persone con il volto travisato ed anche queste verosimilmente armate.