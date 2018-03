Differenziata, raccolta al via anche nella zona sud

Al via la raccolta differenziata porta a porta anche nella zona di Canicattì Sud. Lo rende noto l'amministrazione comunale.

Le vie interessate dal servizio sono: Pertini, Giudice Saetta (dalla rotonda Saetta-Livatino direzione uscita Ag), Nilde Iotti (parte alta), Uva Italia, Lo Verme, Dell'Industria, Montale, Edison, Basile, Chinnici, Francese, Montana, Cassarà, Martiri di Capaci, Martiri di Via D'Amelio, Montalto, Pio La Torre, Costa e Morvillo.

Nelle rimanenti vie non citate, i rifiuti solidi dovranno essere conferiti negli appositi cassonetti rispettando i seguenti orari: dalle 20 alle 24 per il periodo che va dal 1 giugno al 30 settembre, dalle 18 alle 22 per il periodo che va dal 1 ottobre al 31 maggio.