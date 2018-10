Pulizia delle caditoie del centro urbano, al via i lavori

Sono in corso i lavori per la pulizia di caditoie nel centro abitato. A darne notizia sono il sindaco Ettore Di Ventura e l'assessore allo Sviluppo Territoriale Rosa Maria Corbo.

Questo il primo elenco delle vie interessate dagli interventi per scongiurare allagamenti: salita S. Biagio: via Verdi – via Monsignor La Vecchia; salita Santo Spirito: via Bertani – via Caprera alta; via Guicciardini angolo via Nola; via B.ne Lombardo; zona Rovitelli; largo Castello; zona circostante il monumento ai caduti – corso Umberto I; via Cesare Battisti; viale della Vittoria e traverse; viale Regina Margherita; via Magrì; largo Aosta; Via Kennedy e traverse; via Nazionale; corso Vittorio Emanuele e via Martiri di Via Fani; viale Carlo Alberto; Circonvallazione: via Luigi Giglia, via D’Azeglio - Ang. viale Regina Margherita; via Bonsangue incrocio via Cavour; via Cap.Maira angolo via Sabaudia – via Giuseppe Signorino.